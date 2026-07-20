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В Таганроге 19 одиннадцатиклассников набрали 100 баллов, а 18% выпускников — свыше 80 баллов

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Подведены предварительные итоги государственной итоговой аттестации в школах за 2026 год. С докладом выступила первый заместитель главы администрации города Ирина Голубева.

#Образование

К экзаменам в 9-х классах допустили 2827 выпускников. Из них 2739 сдавали ОГЭ, а 88 — ГВЭ. Аттестаты об основном общем образовании получили 2656 человек. Для тех, кто не справился с заданиями, с 3 по 25 сентября 2026 года организуют дополнительный этап ГИА.

В едином государственном экзамене участвовали 1337 человек. Среди них 1187 выпускников текущего года, 11 человек, обучавшихся вне школы, 30 студентов средних профессиональных учебных заведений и 109 выпускников прошлых лет. По итогам ЕГЭ 19 участников набрали 100 баллов, а 18% выпускников получили более 80 баллов.

Самыми популярными предметами традиционно стали обществознание, физика, информатика и иностранный язык. Все участники ЕГЭ получили аттестаты. Награды вручили 174 выпускникам — медаль I степени «За особые успехи в учении», 86 — серебряную медаль, а 29 одиннадцатиклассников удостоились регионального знака отличия «За особые успехи выпускнику Дона».

Право пересдать один из предметов 8 и 9 июля 2026 года использовали 369 участников. Окончательные результаты объявят не позднее 10 августа 2026 года.

Фото: Минобразования РО (из архива)

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Таганрогская правда

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