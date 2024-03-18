В Ростовской области 6-летний ребенок утонул в реке

В водоемах Ростовской области за минувшие сутки, 17 марта, утонули два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Несчастные случаи произошли в Белокалитвинском и Тацинском районах. Так, настоящая трагедия случилась в хуторе Михайлов на реке Быстрая, где утонул шестилетний малыш. Ребенок гулял с собакой и провалился под лед. Взрослых рядом не оказалось, и помочь мальчику было некому.

Второе ЧП произошло в районе хутора Апанаскин в балке Провальской. Там спасатели извлекли из воды тело 45-летнего мужчины, проводившего подлёдную съемку.

Иллюстрация скрин видео ГУ МЧС по Ростовской области