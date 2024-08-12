В Ростовской области 500 многодетным семьям оплачены земельные сертификаты

Размер земельного сертификата в 2024 году составляет 554 809 рублей.

В 2024 году перечислены средства земельных сертификатов 500 многодетным семьям, из них 196 направили деньги на погашение имеющихся жилищных кредитов, 254 – на приобретение жилья, 50 – на строительство, сообщили в донском правительстве.

Всего же в 2024 году областным бюджетом предусмотрены средства для выдачи земельных сертификатов на приобретение (строительство) жилья 1000 многодетным семьям нашего региона.

«Право на получение сертификатов имеют многодетные семьи, состоящие на учете на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в уполномоченных органах муниципальных образований по всей Ростовской области», — пояснила директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Мария Гаврикова.

Ранее земельные сертификаты предоставлялись жителям тех городов, где отсутствуют свободные земельные участки для многодетных семей, – Ростова, Таганрога, Новочеркасска и Батайска. В 2024 году было решено распространить практику реализации такой меры господдрежки на все муниципалитеты региона.

Теперь после постановки на учет на получение земельного участка гражданин вправе выбрать – получить землю под индивидуальное жилищное строительство или земельный сертификат на приобретение или строительство жилья.

Отметим, что средства земельного сертификата могут быть использованы на приобретение или строительство жилья, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение кредита или займа на покупку или строительство жилья на территории Ростовской области.

За четыре года действия программы в областном «Агентстве жилищных программ» 2897 гражданина получили средства земельных сертификатов.

В 2024 году на учете на получение земельных участков на территории всех муниципальных образований состоит 6313 многодетных семей. Две трети из них (4410 семей) состоят на учете в Ростове, Батайске, Таганроге и Новочеркасске.

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