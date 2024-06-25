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В Ростовской области 4-летний малыш погиб в горящем доме

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Вечером 24 июня в Ростовской области во время пожара в частном доме погиб 4-летний малыш, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в хуторе Мокрый Лог Октябрьского сельского района. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 22.13. На момент пожара в доме находились мать и двое детей — мальчики 1 и 4 лет. Почувствовав запах дыма, женщина с младенцем выбралась из комнаты через окно. А вот вернуться за вторым сыном в горящий дом она уже не смогла.

В ликвидации пожара было задействовано 17 человек и 9 спецмашин. Огонь, который распространился на площади 56 квадратных метров, потушили в 22.30. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области произошел пожар на пасеке.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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