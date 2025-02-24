В Ростовской области 32-летний рецидивист угнал такси

После угона злоумышленник попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Сообщение об угоне автомобиля такси поступило в полицию Ростова-на-Дону. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний местный житель, ранее судимый за кражи.

«Полицейские выяснили, что фигурант подсел к 35-летнему водителю и, угрожая предметом, похожим на нож, угнал автомобиль. После угона злоумышленник попал в ДТП и скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Уточняется, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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