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В Ростовской области 18-летняя девушка на легковушке слетела с трассы

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8 января на трассе в Ростовской области во время аварии пострадала 18-летняя девушка-водитель. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в третьем часу дня на 84 км автодороги Шахты – Цимлянск в Константиновском районе. По предварительной информации, 18-летняя девушка на автомобиле LADA Kalina отвлеклась во время движения. Машина слетела в кювет и перевернулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пишет источник.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что во время движения следует сосредоточиться на дороге и избегать использования мобильных устройств.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области арестовали эвакуаторщиков-мошенников.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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