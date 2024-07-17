В Ростовской области 17 июля вводятся веерные отключения электроэнергии

Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

«В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области», — написал губернатор в своих соцсетях.

Ограничения вводятся для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения.

«К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — уточнил Василий Голубев.

При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено, уточняется в сообщении.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев в своем телеграм-канале сообщил, что ориентировочное время восстановления электроснабжения – 18.00.

Фото из архива «Таганрогской правды»