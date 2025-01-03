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В Ростовской области 15-летний водитель перевернулся на родительской машине

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Ночью 3 января в Ростовской области 15-летний подросток решил покататься на родительской машине и на трассе попал в серьезную аварию. Машина слетела с дороги, 14-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась около часа ночи на 87 км автодороги Усьман – Веселый – Сальск. По предварительной информации, 15-летний водитель на автомобиле Ford Focus не выбрал безопасную скорость, не учел особенности и техническое состояние транспортного средства. В результате подросток не справился с управлением, машину занесло на встречную полосу, после чего она перевернулась и слетела в кювет.

«В результате ДТП 14-летний пассажир автомобиля с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедших фактов ДТП», — пишет источник.

Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг своих детей и не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе.

Ранее мы рассказали, что на донской трассе насмерть разбилась 25-летняя женщина-водитель.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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