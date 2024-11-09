В Ростове женщина-водитель пострадала во время аварии

Ранним утром 8 ноября в Ростове произошла авария на проспекте Нагибина. С места происшествия в больницу доставили женщину-водителя.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась 06.15 минут в районе дома № 23.городе Ростове-на-Дону, в районе дома № 23. По предварительной информации, 38-летняя женщина на автомобиле Geely не справилась с управлением и врезалась разделительное бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на Дону в ДТП погибла 18-летняя пассажирка.

Фото Госавтоинспекции РО