В Ростове женщина чуть не умерла из-за фисташек

Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи и горбольницы № 6 вывели ее из состояния анафилактического шока.

В Ростове-на-Дону употребление женщиной порции фисташек едва не стоило ей жизни. У нее развился внезапный приступ анафилактического шока: сначала она почувствовала отек, затем онемение языка, потом наступило удушье, рассказывает об этом случае минздрав региона.

Скорая помощь прибыла быстро, женщине оказали необходимую помощь и экстренно доставили в ростовскую горбольницу №6, где пациентку уже ждали.

«Женщина поступила с очень низким давлением, едва прощупывающимся пульсом и сильными отеками, — рассказывает заведующий отделением анестезиологии-реанимации Владимир Малыгин. Пациентка сутки была в реанимации, а затем врачи терапевтического отделения продолжили лечение».

В настоящее время ростовчанка уже выписана домой. Примечательно, что раньше фисташки никогда не вызывали у нее аллергию, говорят медики, напоминая, что аллергия может развиться в любом возрасте.

Фото: Изображение от freepik