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В Ростове загорелся мебельный цех: пострадали три человека

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Крупный пожар по 1-му рангу опасности тушат огнеборцы МЧС России в донской столице. На улице Горсоветской, 83 около 5 часов вечера 18 июля загорелся 2-этажный мебельный цех.

Новости Ростовской области

В 16.55 пожару присвоен 1-й ранг опасности. На месте работают 54 пожарных, привлечено 18 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 кв. метров.

«В 17.30 пожар был локализован, в 19.28 ликвидировано открытое горение. На месте ЧП пострадали три человека – они получили ожоги конечностей. Состояние пострадавших удовлетворительное. Причина возгорания уточняется», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО

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МЧС пожар пожарные Ростов спасатели
Таганрогская правда
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