В Ростове врачи спасли подростка, выстрелившего себе в лицо из пневматики

В Ростове врачи городской клинической больницы № 20 спасли 14-летнего подростка, который случайно выстрелил себе в лицо из пневматической винтовки. В отделение челюстно-лицевой хирургии поступил пациент с тяжелым ранением: металлическая пулька застряла под глазницей, позади верхнечелюстной пазухи и в непосредственной близости от основания черепа.

Традиционное удаление инородного тела было связано с высоким риском повреждения окружающих тканей. Команда отделения выбрала современную малоинвазивную видеоэндоскопическую методику. Через небольшое отверстие в стенке верхнечелюстной пазухи врачи ввели эндоскоп и микрохирургические инструменты. Под многократным увеличением хирурги точно определили расположение пули и аккуратно извлекли ее без больших разрезов и значительной травматизации тканей.

«Операция прошла успешно: инородное тело полностью удалено, жизненно важные анатомические структуры сохранены. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и проходит послеоперационное лечение», — сообщает официальный сайт лечебного учреждения.

Ранее мы рассказали, что ростовские врачи провели «ювелирную» операцию подростку с редким видом аневризмы.

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