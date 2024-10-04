В Ростове врачи прооперировали девочку, которая глотала собственные волосы

У ребенка в желудке находился трихобезоар — окаменевший клубок волос.

Проглатывание детьми различных предметов нередко приводит их с родителями в больницу, в некоторых случаях без хирургического вмешательства не обойтись. В минздраве Ростовской области рассказали о недавнем случае, потребовавшем инвазивного вмешательства.

В ростовскую больницу № 20 обратилась мать с девочкой 8 лет, которая жаловалась на боль в животе. В ходе гастроскопии в желудке ребенка было обнаружено крупное инородное тело — до 10 см в диаметре. Выяснилось, что это трихобезоар — плотный клубок, который появился в результате того, что девочка привыкла грызть и глотать кончики своих волос.

Все попытки извлечь по частям образование во время эндоскопии не увенчались успехом — трихобезоар был слишком плотный. Поэтому детским хирургам пришлось выполнить ребенку малоинвазивную лапаротомию. Девочка выписана с выздоровлением, но у нее, как напоминание о привычке грызть волосы, на всю жизнь останется небольшой шрам на передней брюшной стенке, говорится в сообщении.

Фото: минздрав РО