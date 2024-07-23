В Ростове водитель легковушки сбил пешеходов на тротуаре

22 июня в донской столице во время дорожно-транспортного происшествия пострадали сразу два пешехода, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Происшествие случилось в 16.30 на улице Нагибина. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Kia Rio» не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и сбила 20-летнего мужчину и 75-летнюю женщину.
В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге автоледи на легковушке сбила молодую женщину.
Фото Госавтоинспекции РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».