18 января в Ростове произошла смертельная авария, во время которой погиб водитель иномарки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около четырех часов утра на улице Инициативной. По предварительной информации, 49-летний водитель Land Rover не справился с управлением. Он врезался в электроопору, затем в дерево и еще в один столб.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что под Ростовом 80-летний водитель выехал на «встречку» и столкнулся с двумя автобусами.

Фото Госавтоинспекции РО