18 января в Ростове произошла смертельная авария, во время которой погиб водитель иномарки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась около четырех часов утра на улице Инициативной. По предварительной информации, 49-летний водитель Land Rover не справился с управлением. Он врезался в электроопору, затем в дерево и еще в один столб.
В результате ДТП водитель автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказали, что под Ростовом 80-летний водитель выехал на «встречку» и столкнулся с двумя автобусами.
Фото Госавтоинспекции РО
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