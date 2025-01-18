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В Ростове водитель иномарки погиб врезавшись в дерево и два столба

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18 января в Ростове произошла смертельная авария, во время которой погиб водитель иномарки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась около четырех часов утра на улице Инициативной. По предварительной информации, 49-летний  водитель Land Rover не справился с управлением. Он врезался в электроопору, затем в дерево и еще в один столб.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что под Ростовом 80-летний водитель выехал на «встречку» и столкнулся с двумя автобусами.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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