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В Ростове в областной детской больнице провели сложнейшую операцию девочке, упавшей с 16-го этажа

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Прогноз благоприятный: через пару месяцев подросток начнет ходить.

#Здоровье

В донской столице врачи областной детской клинической больницы спасли 14-летнюю девочку, которая упала с 16-го этажа. Девочка была доставлена в бессознательном состоянии с множеством переломов.

После стабилизации состояния ребенка, бригада врачей провела юной пациентке сложнейшую операцию. Об этом непростом случае рассказал областной минздрав в своем тлеграм-канале.

– Переломы были очень тяжелые. Фрагментарно-оскольчатый перелом обеих костей голени и сложнейший перелом костей таза, повздошная кость была разрушена полностью. Реконструкцию костей решили делать одномоментно, – рассказывает лечащий врач, хирург-травматолог-ортопед Никита Лущенков. – В составе операционной бригады работали завотделением травматологии и ортопедии Игорь Богданов, хирурги Сергей Рябоконев, Алексей Малыхин и я. Анестезиологическое пособие проводил завотделением анестезиологии Максим Анохин. Операция прошла успешно.

Кости голени укрепили винтами и пластинами, кости таза – аппаратом наружной фиксации. Через 2-2,5 месяца хирурги снимут металлоконструкции и наступит этап реабилитации, ребенок начнет потихоньку ходить, говорится в сообщении.

Фото: Телеграм-канал минздрава РО

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Таганрогская правда
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