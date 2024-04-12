В Ростове спасателям пришлось давать кислород коту

Также из-за пожара в жилом доме были эвакуированы семеро человек.

Сегодня в донской столице случился пожар на втором этаже в квартире многоэтажного жилого дома на ул. Профсоюзной.

«Весь подъезд заволокло дымом. Была угроза распространения огня на верхние этажи. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели разведку и вывели с помощью самоспасателей 7 человек. Помощь понадобилась и домашнему питомцу одного из жильцов. Сотрудники МЧС дали кошке кислород из дыхательного аппарата и отпоили», — говорится в сообщении МЧС по Ростовской области.

Сейчас кот чувствует себя хорошо, а его хозяйка от всего сердца благодарит спасателей за помощь своему любимцу.

Пламя потушили на 15 квадратных метрах 25 сотрудников МЧС России, задействовав 7 единиц техники.

Фото: МЧС по РО