В Ростове спасатели вытащили собаку из ливневого коллектора

Животное провалилось в ливневый коллектор на улице Свердлова Ростова-на-Дону. Неравнодушные люди, увидевшие собаку на глубине 3,5 метров, обратились в службу 112.

На место выехали спасатели поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС донской столицы. Собаке повезло — в коллекторе не было воды. Чтобы достать животное, специалисты сняли с коллектора решетку и спустились вниз. Бедолагу удалось вытащить при помощи добрых и сильных рук спасателей.

Благодарить своих помощников дворняга не стала. Почуяв свободу, пес только махнул хвостом и сразу же убежал по своим делам, — говорится в сообщении управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Выезжала ростовская служба и на спасение собаки, застрявшей под бетонными плитами. Но здесь помощь не потребовалась — животное нашло выход само. Городские спасатели только успели покормить песика.

Фото: страница Вконтакте управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону