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В Ростове состоится «Выпускной вечер летучих мышей»

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Прошедшие реабилитацию рукокрылые отправятся в свободный полет.

Новости Ростовской области

В Ростове завтра, 22 мая, состоится необычное мероприятие под названием «Выпускной вечер летучих мышей». Его устраивает ДГТУ, при котором действует Центр реабилитации летучих мышей, сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники Центра проведут мастер-класс по кормлению рукокрылых, расскажут об особенностях их реабилитации, а также о том, почему не стоит бояться летучих мышей, чем они полезны и что нужно делать при обнаружении крылатого животного. В Центре при ДГТУ сообщили, что наиболее распространенным видом летучих мышей в Ростовской области является рыжая вечерница. Эти животные могут съедать до 1000 насекомых за один вечерний вылет.

Выпуск рукокрылых состоится на площадке между физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейном и учебно-лабораторным корпусом № 6 ДГТУ. Начало мероприятия – 22 мая, 18.30.

Фото: donstu.ru

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ДГТУ летучиемыши новости Ростовская область
Таганрогская правда
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