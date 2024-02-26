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В Ростове состоится Агропромышленный форум юга России

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Он соберет более 190 компаний из разных регионов страны и зарубежья.

Новости Ростовской области

В донской столице с 28 февраля по 1 марта в «ДонЭкспоцентре» будет проходить Агропромышленный форум юга России, который даст старт к подготовке нового сельскохозяйственного сезона, сообщает правительство региона.

Это одно из самых крупных профессионально ориентированных мероприятий в аграрной сфере. Ожидается, что на форуме соберутся представители более 190 компаний из разных регионов России, а также из Республики Беларусь, Киргизии, Турции и Китая. Они представят свою продукцию, проведут презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК.

На выставке «Интерагромаш» в рамках форума можно будет увидеть весь спектр техники для работы на земле: тракторы, комбайны, кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений и защиты растений.

Широкий ассортимент агрохимической продукции будет включен в экспозицию выставки «Агротехнологии»: средства защиты растений, удобрения, семена, а также товары для животноводства.

Деловая программа Агропромышленного форума включает круглые столы, семинары и конференции : «Инновационное сельское хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых технологий», «О мерах поддержки малых форм хозяйствования на 2024 год», «Инновационные разработки и достижения ветеринарной науки и практики», «Как вернуть высокую доходность в российское сельское хозяйство», «Актуальные проблемы производства органической продукции растениеводства в Ростовской области» и другие. Всего в течение трех дней пройдёт более 30 таких мероприятий.

Фото: donland.ru

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#агропромышленныйфорум #АПК новости Ростовская область
Таганрогская правда
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