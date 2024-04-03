В Ростове произошел крупный пожар в ангаре на левом берегу Дона

На момент возгорания в помещении находились два автомобиля и легковоспламеняющаяся жидкость.

Пожар в ангаре в Ростов-на-Дону, на ул. 2-я Луговой, 34, вспыхнул сегодня вечером на площади около 1000 кв. метров, сообщает МЧС по РО. Н момент возгорания в ангаре находилось два автомобиля (грузовой и легковой), а также емкости с топливом.

К борьбе с огненной стихией привлечены 68 человек и 23 единицы техники. По данным МЧС РО, к 20.00 мск открытое горение ликвидировано.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются.

Фото: МЧС РФ