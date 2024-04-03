Главная » Новости Ростовской области

В Ростове произошел крупный пожар в ангаре на левом берегу Дона

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

На момент возгорания в помещении находились два автомобиля и легковоспламеняющаяся жидкость.

Новости Ростовской области

Пожар в ангаре в Ростов-на-Дону, на ул. 2-я Луговой, 34, вспыхнул сегодня вечером на площади около 1000 кв. метров, сообщает МЧС по РО. Н момент возгорания в ангаре находилось два автомобиля (грузовой и легковой), а также емкости с топливом.

К борьбе с огненной стихией привлечены 68 человек и 23 единицы техники. По данным МЧС РО, к 20.00 мск открытое горение ликвидировано.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются.

Фото: МЧС РФ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости пожар происшествия Ростовская область ЧП
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика