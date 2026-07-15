В Ростове СК возбудил дело против предпринимателя из-за передачи взятки за место на кладбище

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против 39-летнего индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей похоронных принадлежностей. Его подозревают в посредничестве при передаче крупной взятки.

По данным пресс-службы регионального Следкома, в июне этого года мужчина выступил в роли посредника и предложил жителю Ростова за 700 тысяч рублей помочь получить земельный участок для захоронения погибшего участника СВО на одном из городских кладбищ. Предприниматель утверждал, что эти деньги предназначались для передачи должностным лицам муниципального учреждения.

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области в момент получения денег. Сейчас фигурант заключен под стражу. В его жилье и на работе провели обыски, изъяли необходимые документы. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее мы рассказали, что фигурант дела о тройном убийстве в Таганроге, совершенном с особой жестокостью, отправлен под стражу.

Фото rostov.sledcom.ru