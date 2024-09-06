В Ростове сегодня открылся фестиваль южного искусства «Чистое поле»

Он проводится уже во второй раз, заложив традицию нового культурного события Дона.

В Ростове, в Донской публичной библиотеке сегодня стартовал фестиваль южного искусства «Чистое поле», сообщает министерство культуры Ростовской области. Он продлится по 22 сентября.

В программе фестиваля: более 20 мероприятий на 12 площадках города: дискуссии и лекции, кинопоказы и выставки, спектакли и перформансы, поэтические вечера и концерты. Сегодня, в день открытия состоялась дискуссия «Инвестиции в культуру — инвестиции в территорию».

В прошлом году мероприятия «Чистого Поля» посетили более 600 человек, а сам фестиваль заложил традицию нового культурного события донского региона.

Фото: министерство культуры РО