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В Ростове рак у мужчин будет определять искусственный интеллект

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Нейросеть показала более точный уровень диагностики в сравнении с радиологом.

#Технологии

Инновационные методы диагностики рака внедряются в ростовском КДЦ «Здоровье». Искусственный интеллект (ИИ) будет распознавать одну из частых онкопатологий у мужчин — рак предстательной железы. Об этом сообщает правительство Дона.

После научных исследований в медучреждении, которые длились 18 месяцев, было установлено, что «при определенном объеме входных данных и высоком качестве их разметки нейросеть способна определять очаги РПЖ с той же точностью, что и опытный радиолог».

Проверка показала, что нейросеть корректно локализовала рак предстательной железы в 78% случаев, в то время как радиолог – в 55%. Более того, ИИ смог определить рак предстательной железы в тех зонах, где радиолог не распознал никаких визуальных признаков, указывающих на наличие заболевания.

Фото: donland.ru

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искусственныйИнтеллект медицина новости Ростовская область
Таганрогская правда
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