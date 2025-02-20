В Ростове прошло открытие выставки «Отец Героя»

Событие приурочили к празднованию Дня защитника Отечества и старту Году защитника Отечества в Ростовской области.

«Мы решили уделить должное внимание папам героев, потому что мальчики растут, равняясь на своих отцов. Это и такая важная связь поколений. Мы всегда гордились подвигами наших дедов. И когда мы начали смотреть биографии участников проекта, были приятно удивлены, что много династий», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева.

Так, на открытие пришло сразу три поколения семьи Сапега. Александр Семенович служил в Советской армии, был командиром звена боевых вертолетов. Он признается, что для него примером всегда был отец, который прошел фронт. Двое сыновей Александра пошли по его стопам.

«Гордость прежде всего за отца и за то, что он вложил в нас с братом за его воспитание. То, что он нам дал, то, что он нам привил: мужество, героизм, веру во все хорошее, – признается сержант Павел Александрович Сапега, – Мой старший сын имеет большое желание стать военным врачом, а младший говорит: «Пойду в десантники».

Всего в съемке для проекта приняли участие 17 отцов ветеранов специальной военной операции.

«Фотосессия, конечно, дело сложное, но мне очень хотелось, чтобы все увидели моего сына, похожего на меня. Получилось очень красиво. Спасибо тем, кто устроил эту выставку, это очень правильное мероприятие, которое нужно регулярно проводить. Приводить сюда людей, детей, и показывать им, какие у нас герои, какие у нас живут люди», — сказал участник выставки Константин Слепцов.

Выставка «Отец Героя» будет «путешествовать» по разным площадкам Ростова и области. Организаторы проекта – филиал фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области и благотворительный фонд «Семья Героя».

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»