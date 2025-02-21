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В Ростове прошел межрегиональный антинаркотический форум

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В нем приняли участие более трех тысяч специалистов из разных сфер.

#Актуально

Донская столица стала площадкой для проведения крупного антинаркотического форума «Путь к снижению зависимостей. Здоровое поколение – крепкая страна». В мероприятии приняли участие более трех тысяч специалистов из Москвы, Волгоградской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Дагестана и Чечни, сообщает минздрав Ростовской области.

На повестке дня были актуальные вопросы профилактики незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ. Свои мнения высказали эксперты из разных сфер: психиатры, наркологи, психологи, специалисты в области реабилитации, представители образовательной сферы.

Также в формате круглого стола участники антинаркотического форума обсудили вопросы, связанные с предоставлением наркозависимым людям услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата за счет областного бюджета.

Фото: минздрав РО

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антинаркотический форум новости Ростовская область
Таганрогская правда
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