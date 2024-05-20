Главная » Новости Ростовской области

В Ростове прошел фестиваль воспитанников областных центров помощи детям

На чтение 2 мин Просмотров 10 Опубликовано

Ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, продемонстрировали свои творческие таланты.

Новости Ростовской области

В донской столице прошел 26-й областной творческий фестиваль «Созвездие». Его участниками стали воспитанники центров помощи детям Ростовской области. Помощь в организации праздника оказали депутаты-единороссы Законодательного Собрания Ростовской области.

«В этом году по решению Президента в нашей стране отмечается Год семьи. И совершенно очевидно, что есть дети, для которых мы все – одна большая семья, наша Ростовская область. Это дети, у кого нет мамы и папы в силу разных обстоятельств. И у этого направления работы есть много граней. Одна из них – творческая. Ведь основные бытовые, материальные проблемы детских учреждений решены достаточно давно», — рассказал председатель ЗСРО, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Областной творческий конкурс «Созвездие» включал в себя конкурсную составляющую по трем номинациям – вокальное, инструментальное и хореографическое искусство. Победители будут представлять Ростовскую область на всероссийском уровне.
При содействии депутатов все юные артисты получили подарки — причем именно те, о которых мечтали.

В поздравлении и поощрении участников фестиваля также приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному самоуправлению Владимир Влазнев, депутаты Артем Величко, Анна Касьяненко, Яна Куринова, Владимир Срабонянц, Евгений Понамаренко и другие.

Тема поддержки семей, материнства и детства — в числе приоритетных в народной программе партии.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости общество Ростовская область фестиваль
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru