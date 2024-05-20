В Ростове прошел фестиваль воспитанников областных центров помощи детям

Ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, продемонстрировали свои творческие таланты.

В донской столице прошел 26-й областной творческий фестиваль «Созвездие». Его участниками стали воспитанники центров помощи детям Ростовской области. Помощь в организации праздника оказали депутаты-единороссы Законодательного Собрания Ростовской области.

«В этом году по решению Президента в нашей стране отмечается Год семьи. И совершенно очевидно, что есть дети, для которых мы все – одна большая семья, наша Ростовская область. Это дети, у кого нет мамы и папы в силу разных обстоятельств. И у этого направления работы есть много граней. Одна из них – творческая. Ведь основные бытовые, материальные проблемы детских учреждений решены достаточно давно», — рассказал председатель ЗСРО, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Областной творческий конкурс «Созвездие» включал в себя конкурсную составляющую по трем номинациям – вокальное, инструментальное и хореографическое искусство. Победители будут представлять Ростовскую область на всероссийском уровне.

При содействии депутатов все юные артисты получили подарки — причем именно те, о которых мечтали.

В поздравлении и поощрении участников фестиваля также приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному самоуправлению Владимир Влазнев, депутаты Артем Величко, Анна Касьяненко, Яна Куринова, Владимир Срабонянц, Евгений Понамаренко и другие.

Тема поддержки семей, материнства и детства — в числе приоритетных в народной программе партии.