В Ростове прооперировали женщину с редким видом воспаления носовых пазух

Кроме головной боли у пациентки начало двоиться в глазах.

В донской столице 53-летней женщине диагностировали и успешно провели лечение довольно редкого воспаления околоносовых пазух. Об этом рассказали в донском минздраве.

Синусит клиновидной пазухи опасен тем, что диагностировать его по симптомам очень сложно, необходимо делать томографию. А если не начать лечение вовремя, это может привести к гибели пациента от менингита, говорится в сообщении.

Ростовчанка пришла к врачам уже после почти месяца головной боли в затылке, когда у женщины стало двоиться в глазах. То есть, воспаление распространилось настолько, что затронуло нервы, отвечающие за движение глаз.

В настоящее время у пациентки все нормально, ее успешно прооперировали в РОКБ. Медики призывают дончан не затягивать с походом к врачу при возникновении неприятных симптомов и напоминают, что, в частности, синусит может возникнуть не только из-за простуды, но и из-за грибковой инфекции на фоне ослабления иммунитета.

Фото: минздрав РО