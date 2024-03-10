В Ростове пожарные предотвратили взрыв на стройке

Сегодня, 10 марта, в Ростове пожарные сумели предотвратить взрыв газовых баллонов на стройке в микрорайоне Ливенцовском, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в строящемся доме на улице Ткачева, 14 поступило в пожарно-спасательную службу в 11.15. При тушении существовал риск взрыва газовых баллонов, которые находились на стройплощадке. Огнеборцы эвакуировали баллоны и локализовали огонь на площади 200 кв м.

В тушении огня были задействованы 6 единиц техники и 21 сотрудник личного состава. В 11.36 было ликвидировано открытое горение, а в 12.36 пожар полностью потушили.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области