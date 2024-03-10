Главная » Новости Ростовской области

В Ростове пожарные предотвратили взрыв на стройке

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Сегодня, 10 марта, в Ростове пожарные сумели предотвратить взрыв газовых баллонов на стройке в микрорайоне Ливенцовском, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре в строящемся доме на улице Ткачева, 14 поступило в пожарно-спасательную службу в 11.15. При тушении существовал риск взрыва газовых баллонов, которые находились на стройплощадке. Огнеборцы эвакуировали баллоны и локализовали огонь на площади 200 кв м.

В тушении огня были задействованы 6 единиц техники и 21 сотрудник личного состава. В 11.36 было ликвидировано открытое горение, а в 12.36 пожар полностью потушили.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика