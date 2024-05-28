В Ростове потушили крупное возгорание в районе зоопарка

Ветром пожар раздуло на 200 кв. метров.

В Ростове сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в переулке Стандартном в районе зоопарка.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в начале пятого часа вечера. Начавшись в частном доме, пожар ветром разнесло на рядом стоящие хозпостройки.

В тушении были задействованы 30 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники. В 17:32 пожар локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. О пострадавших в официальном сообщении ничего не говорится.

Фото: МЧС РО