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В Ростове потушили крупное возгорание в районе зоопарка

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Ветром пожар раздуло на 200 кв. метров.

Новости Ростовской области

В Ростове сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в переулке Стандартном в районе зоопарка.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в начале пятого часа вечера. Начавшись в частном доме, пожар ветром разнесло на рядом стоящие хозпостройки.

В тушении были задействованы 30 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники. В 17:32 пожар локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. О пострадавших в официальном сообщении ничего не говорится.

Фото: МЧС РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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