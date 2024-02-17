В Ростове построят музей легендарного разведчика Геворка Вартаняна

Сегодня, 17 февраля, в день 100-летия со дня рождения Геворка Вартаняна, на месте будущего музея был заложен первый камень.

В церемонии закладки камня приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян, руководители Заксобрания, ФСБ, ветераны внешней разведки, молодежь.

В новом комплексе будут размещены экспозиции, в том числе интерактивные, с помощью которых ростовчане и гости города смогут подробнее узнать о жизненном пути легендарных разведчиков — супругов Вартанян, сообщается на портале донского правительства.

Геворк Андреевич — совершенно удивительный человек. В свои 19 лет он повлиял на мир, на все, что происходило на земле, – предотвратив покушение на Сталина, Черчилля и Рузвельта в Тегеране в 1943 году. Мы сделаем все необходимое, чтобы дети наши знали о его великом подвиге, а все, кто придет сюда, обязательно задумались о Родине, о ее судьбе и человеке, который всю свою жизнь отдал нашему великому государству, — сказал Василий Голубев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян уверен, что музей позволит осознать масштаб этого человека.

Можно говорить очень много об этом человеке. Мы понимаем, что служба внешней разведки не предполагает открытие всех секретов и всех дел, которые он сделал. Мы понимаем, что он величайший человек, ростовчанин, почетный гражданин города Ростова. И я очень рад, что наш земляк, армянин, является героем такого города, как Ростов-на-Дону. Открытие этого музея, я думаю, очень важно для будущих поколений, для патриотического воспитания, — подчеркнул посол.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Гурба отметил, что сложно даже представить, как в юном возрасте Геворк Андреевич решал важнейшие задачи. Разведчику было всего 19 лет, когда он был в составе группы разведподразделений и выполнял сложнейшие поручения.

Музей построят на улице Серафимовича, 70.

Фото пресс-службы губернатора