100-летие легендарного советского разведчика Геворка Вартаняна отметят на Дону

17 февраля 2024 года отмечается 100 лет со дня рождения выдающегося разведчика, Героя Советского Союза, почетного гражданина Ростова Геворка Вартаняна.

В Ростове появится музей Геворка Вартаняна. Завтра на улице Серафимовича, 70, состоится церемония закладки камня будущего музея, в которой примет участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Геворк Вартанян работал во многих странах на разных континентах. Большая часть его профессиональной деятельности до сих пор остается засекреченной. Вартанян входит в список 100 лучших разведчиков планеты.

Разведчик родился 17 февраля 1924 года в Ростове, в семье Андрея Вартаняна, иранского подданного, директора маслобойного завода. В 1930 году, когда Геворку было шесть лет, семья выехала в Иран. Его отец был связан с советской разведкой и покинул СССР по ее заданию. Под прикрытием коммерческой деятельности Андрей Васильевич вел активную агентурную работу. Именно под влиянием отца Геворк стал разведчиком.

Свою судьбу с советской разведкой Геворк Вартанян связал в 16 лет — в феврале 1940 года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. По поручению резидента Геворк возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков в Тегеране и других городах Ирана. За два года его группа установила около 400 человек, связанных с германской разведкой.

В 1942 году Амиру (оперативный псевдоним Вартаняна) выполнил специальное разведывательное задание. Англичане создали в Тегеране разведывательную школу, в которую набирали молодых людей со знанием русского языка для последующей их заброски с разведзаданиями в советские республики Средней Азии и Закавказья. По заданию Центра Амир внедрился в разведшколу и прошел в ней полный курс обучения. Тегеранская резидентура получила подробную информацию о самой школе и ее курсантах. Заброшенные на территорию СССР «выпускники» обезвреживались или перевербовывались и работали под колпаком советской контрразведки.

Считается, что именно деятельность 19-летнего Вартаняна обеспечила безопасность встречи руководителей СССР, Великобритании и США в Тегеране. Амир принимал активное участие в обеспечении безопасности лидеров «большой тройки» в ходе работы Тегеранской конференции в ноябре – декабре 1943 года.

В 1951 году Геворк Вартанян вернулся в СССР, где окончил факультет иностранных языков Ереванского университета.

Затем много лет работал в качестве разведчика-нелегала в различных странах. Всегда рядом с Геворком Андреевичем была его жена Гоар, прошедшая вместе с ним долгий путь в разведке. Загранкомандировка супругов Вартанян длилась более 30 лет.

Из последней командировки разведчики вернулись осенью 1986 года. Через несколько месяцев Гоар Левоновна вышла на пенсию, а Геворк Вартанян продолжал службу до 1992 года.

Заслуги в разведывательной деятельности Геворка Андреевича Вартаняна были отмечены званием Героя Советского Союза, многими орденами и медалями, высшими ведомственными наградами.

Выйдя в отставку, полковник Вартанян продолжал активно трудиться в СВР: встречался с молодыми сотрудниками подразделений внешней разведки, передавал свой богатый оперативный опыт. Неоднократно бывал в Ростове.

Скончался Геворк Андреевич 10 января 2012 года. На траурную церемонию на Троекуровское кладбище приехал Владимир Путин.

О героических эпизодах работы разведчика написаны книги и снят фильм. Вартанян стал прототипом главного героя фильма «Тегеран-43». Ростовский писатель Хачик Хутлубян написал роман, посвященный супругам Вартанян. В художественном произведении под названием «Агент, переигравший абвер» повествуется о противостоянии разведок СССР и гитлеровской Германии в годы войны.

По материалам ИА «ДОН 24», фото из архива СВР России