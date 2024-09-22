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В Ростове подростка-инвалида высадили из автобуса

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В Ростовской области водитель потребовал оплаты за проезд от подростка-инвалида, являющегося сиротой. А затем высадил его из автобуса. Обстоятельства инцидента сейчас проверяются, а результаты проверки взяты на контроль председателем СК РФ.

Новости Ростовской области

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с возможным нарушением прав подростка-инвалида, проживающего в Ростове. В соцсетях опубликована информация о том,  что в сентябре в Ростове водитель общественного транспорта потребовал от подростка-инвалида, являющегося сиротой, оплаты проезда. Несмотря на предъявление несовершеннолетним документов о льготе, водитель высадил его из автобуса. Судом с транспортной компании в пользу молодого человека взыскана крупная сумма. Но денежные средства до настоящего времени сироте не выплачены.

«В СУ СК России по Ростовской области начата процессуальная проверка», — сообщает пресс-служба СК России.

Так же председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану  Хуаде доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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