В Ростове подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Содружества «Донбасс»

Торжественное подписание началось с минуты молчания в память о мирных жителях, погибших во время жестокого обстрела Лисичанска 3 февраля.

5 февраля в донской столице председатели региональных парламентов Ростовской и Воронежской областей, Донецкой и Луганской народных республик подписали четырехстороннее соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ стал продолжением заключенного в ноябре соглашения о создании Содружества «Донбасс».

Укрепление экономических и гуманитарных связей между регионами-соседями, регионами-друзьями, объединенными общей историей и культурой, является продолжением традиций, основанных на заветах наших отцов и дедов. Уверен, что подписанное сегодня соглашение позволит реализовывать проекты в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах Содружества «Донбасс», — обратился к парламентариям первый заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор РФ от Ростовской области Андрей Яцкин.

Основными направлениями деятельности в рамках соглашения о межпарламентском сотрудничестве станут совершенствование законодательства и законотворческого процесса, повышение открытости законотворческой и парламентской деятельности, а также организация обмена опытом по реализации положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов в части совершенствования деятельности органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления.

Говоря о парламентском соглашении, мы говорим об очень конкретных вещах. Это сотрудничество практически во всех областях экономики – у нас появятся новые возможности. Это и развитие Приазовья, что, на мой взгляд, имеет принципиальное значение, потому что все субъекты включены в рабочую группу по поручению Президента страны и занимаются подготовкой. Это сопровождение и реализация социальных проектов, — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко (фракция «Единая Россия») отметил, что Содружество «Донбасс» объединяют общая земля, общая история и традиции, наработанные на протяжении десятилетий экономические, социальные связи. При этом межпарламентское взаимодействие Ростовской области и народных республик уже реализуется – в Ростовскую область приезжают депутатские делегации из Донбасса, напрямую взаимодействуют между собой профильные комитеты, подразделения аппаратов региональных парламентов.

В процессе работы парламентов новых регионов возникает масса вопросов, и мы ведем диалог в каждодневном режиме. По сути, Соглашением мы фиксируем сложившееся взаимодействие и намечаем большие планы на будущее, — рассказал Александр Ищенко. — Эти планы, конечно же, имеют, прежде всего, отношение к нуждам наших избирателей. Нам важно, чтобы на территории четырех регионов, входящих в Содружество «Донбасс» действовали схожие правила, действовали общие процедуры, общие подходы к решению самых важных вопросов, которые волнуют наших избирателей.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов рассказал, что парламенты регионов Содружества «Донбасс» уже имеют конкретные планы и приоритеты взаимодействия, которые, в частности, коснутся укрепления системы местного самоуправления.

Это обмен теми законопроектами, теми моделями, которые ставит сама жизнь, наш Верховный Главнокомандующий Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Очень важно нам обмениваться опытом и на уровне разработки законопроектов, и на уровне реализации, чтобы эти законы работали для людей, на людей и на нашу великую и могучую Россию, — рассказал Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога отметил, что межпарламентское сотрудничество четырех регионов будет включать самые разные направления. В частности, он отметил значимость проведения общих спортивных и патриотических мероприятий для молодежи.

Общение создается именно из таких мероприятий, — подчеркнул Артем Жога. — Когда ребята без телефонов, без гаджетов, глаза в глаза, пусть даже они соревнуются, но это добрые соревнования. Они делятся своими впечатлениями, делятся тем или иным укладом жизни своего региона. Такие мероприятия благоприятствуют общению, изучению нашей страны. Каждое мероприятие способствует более мягкому переходу, интеграции наших регионов, Луганска и Донецка, в правовое поле Российской Федерации.

Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко сообщил, что воссоединенные народные республики Донбасса всегда чувствовали поддержку российских регионов-соседей и заключение Соглашения о сотрудничестве – это новый этап совместной истории.

Межпарламентское сотрудничество покажет себя эффективным для всех четырех регионов страны, — сказал Денис Мирошниченко. — Содружество «Донбасс» и наша дружба в первую очередь нацелены на то, чтобы максимально дать возможность реализовать имеющиеся шансы и улучшить жизнь наших жителей. Уверен, что сегодня сотрудничество будет вестись сообща. И опыт парламента Луганской Народной Республики и наших братьев из Донецка также будет полезен другим регионам.

Спикер донского парламента Александр Ищенко подчеркнул, что, работая вместе, депутаты парламентов четырех регионов смогут сделать гораздо больше и для благополучного развития донбасских территорий, и для укрепления единства нашего Отечества.

Источник: Законодательное Собрание Ростовской области