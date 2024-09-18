В Ростове открылся XI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Площадками для его мероприятий станут также Таганрог, Азов и Каменск-Шахтинский.

В Ростовской государственной филармонии прошло торжественное открытие XI Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. Перед публикой выступил пианист, заслуженный артист России Борис Березовский совместно с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под руководством маэстро Башмета, сообщает министерство культуры Дона.

Праздник музыки продлится на Дону несколько дней, площадками мероприятий фестиваля станут не только донская столица, но и другие города области — Таганрог, Азов и Каменск-Шахтинский. Для каждого из городов подготовлена своя специальная программа, участниками которой станут выдающиеся артисты отечественной сцены, победители и призеры множества международных и всероссийских музыкальных премий, говорится в сообщении.

Фотографии: Александр Ломтев.