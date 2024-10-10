Главная » Новости Ростовской области

В Ростове осужден мужчина, который хотел сжечь приятелей в гараже

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

В Ростове суд вынес приговор мужчине, который пытался сжечь своих приятелей в гараже. Ему назначено наказание в виде 16 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает региональный Следком.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в ноябре минувшего года. Фигурант  выпивал вместе с двумя приятелями в металлическом гараже проспекте Буденновском. Затем между ними произошла ссора. Тогда ростовчанин вышел из гаража, облил вход в него бензином и поджег. После чего скрылся.

В результате возникшего пожара один мужчина скончался, второй смог выбраться из гаража, но получил термические ожоги головы и рук. Он был доставлен в больницу, где получил необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом жителя села будут судить за разбой.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru