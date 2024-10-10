В Ростове суд вынес приговор мужчине, который пытался сжечь своих приятелей в гараже. Ему назначено наказание в виде 16 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает региональный Следком.

Преступление было совершено в ноябре минувшего года. Фигурант выпивал вместе с двумя приятелями в металлическом гараже проспекте Буденновском. Затем между ними произошла ссора. Тогда ростовчанин вышел из гаража, облил вход в него бензином и поджег. После чего скрылся.

В результате возникшего пожара один мужчина скончался, второй смог выбраться из гаража, но получил термические ожоги головы и рук. Он был доставлен в больницу, где получил необходимую медицинскую помощь.

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Фото rostov.sledcom.ru