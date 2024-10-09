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Под Таганрогом жителя села будут судить за разбой

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34-летний мужчина ворвался в дом к пенсионерке, избил ее и забрал деньги.

Новости Таганрога

Прокуратура Матвеево-Курганского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в разбое, совершенном в декабре прошлого года.

По версии следствия, ночью фигурант проник в домовладение 86-летней женщины в селе Ряженом. Он нанес хозяйке дома множественные удары, а затем похитил 20 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что на Дону за неисполнение решения суда по сносу ларька под суд пойдет судебный пристав.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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