Под Таганрогом жителя села будут судить за разбой

34-летний мужчина ворвался в дом к пенсионерке, избил ее и забрал деньги.

Прокуратура Матвеево-Курганского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в разбое, совершенном в декабре прошлого года.

По версии следствия, ночью фигурант проник в домовладение 86-летней женщины в селе Ряженом. Он нанес хозяйке дома множественные удары, а затем похитил 20 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что на Дону за неисполнение решения суда по сносу ларька под суд пойдет судебный пристав.

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