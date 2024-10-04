В Ростове остановку скоростных «Валдаев» перенесли к скульптуре «Дон-батюшка»

Причал №18 разместился у Ворошиловского моста.
В Ростове скоростные суда «Валдай» теперь отправляются и прибывают на причал № 18 по адресу: ул. Береговая, 39. Он расположен рядом с Ворошиловским мостом напротив скульптуры «Дон-батюшка». В областном министерстве транспорта уверены, что пассажирам теперь будет намного легче найти место посадки.
Изменения связаны с подготовкой круизного пассажирского флота к зимнему отстою, уточнили в минтрансе.
С начала навигационного сезона 2024 года подводные крылья перевезли по реке Дон более 17 тыс. пассажиров. Сейчас в Ростовской области курсируют два скоростных судна «Валдай».
Фото: минтранс РО
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