В Ростове остановку скоростных «Валдаев» перенесли к скульптуре «Дон-батюшка»

Причал №18 разместился у Ворошиловского моста.

В Ростове скоростные суда «Валдай» теперь отправляются и прибывают на причал № 18 по адресу: ул. Береговая, 39. Он расположен рядом с Ворошиловским мостом напротив скульптуры «Дон-батюшка». В областном министерстве транспорта уверены, что пассажирам теперь будет намного легче найти место посадки.

Изменения связаны с подготовкой круизного пассажирского флота к зимнему отстою, уточнили в минтрансе.

С начала навигационного сезона 2024 года подводные крылья перевезли по реке Дон более 17 тыс. пассажиров. Сейчас в Ростовской области курсируют два скоростных судна «Валдай».

Фото: минтранс РО