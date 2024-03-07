В Ростове обсудили современные методы лечения глаукомы

Межрегиональная медицинская конференция собрала в донской столице около 120 врачей-офтальмологов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставрополя, Воронежа и Майкопа.

Крупная межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы офтальмологии. Глаукома. Теория и практика», организованная минздравом РО и Ростовской областной клинической больницей (РОКБ) прошла в Ростове. Опытом лечения глаукомы делились специалисты из ведущих государственных и частных клиник, сообщает минздрав региона.

Статистика по этому грозному заболеванию неутешительна: до 20% больных глаукомой необратимо теряют зрение. В то же время, при своевременном выявлении заболевания, у современной медицины есть множество способов преодоления недуга. В частности, специальные препараты для нормализации внутриглазного давления.

– Более тяжелым больным широко доступны как амбулаторные лазерные процедуры, так и сложная хирургия, вплоть до имплантации специальных устройств для оттока внутриглазной жидкости, — рассказал главный офтальмолог Ростовской области, заведующий офтальмологическим отделением РОКБ Сергей Акулов.

В настоящий момент в Ростовской области на диспансерном учете находится 34 134 человека с глаукомой. Специалисты отмечают, что в последние годы осведомленность о рисках, связанных в развитием этой патологии, особенно, после 40 лет, в обществе растет, поэтому стационарное хирургическое лечение требуется не так часто. Офтальмологическое отделение РОКБ, например, принимает за год чуть более 300 пациентов, нуждающихся в сложных дренирующих операциях и имплантациях высокотехнологичных устройств для спасения зрения при глаукоме.

Фото: минздрав РО