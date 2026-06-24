Следствие устанавливает детали гибели 25-летнего дончанина под поездом в Ростовской области

В Ростовской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железной дороге.

Сообщение о смертельном травмировании человека пассажирским поездом поступило в дежурную часть линейного отдела на станции Шахтная. Трагедия произошла на перегоне «Новочеркасск — Александровка». На место выехала следственно-оперативная группа.

По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

«Личность погибшего установлена — им оказался 25-летний житель Ростова-на-Дону. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей произошедшего. По итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В транспортной полиции напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Остановить движущийся состав непросто — за секунду поезд преодолевает 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет около километра. Приближаясь к путям, необходимо быть максимально собранным и внимательным, снять наушники и отложить телефоны и другие гаджеты — это поможет вовремя заметить или услышать приближающуюся угрозу.

Переходить пути разрешается только в специально оборудованных местах: по пешеходным мостам, тоннелям и переездам. Если таких объектов нет, следует пользоваться настилами, предварительно убедившись в отсутствии поезда. Категорически запрещается подниматься на вагоны, опоры и конструкции контактной сети — напряжение в проводах превышает 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть уже в процессе подъема.

Ранее мы сообщали о том, что в Ростовской области жительница Красного Сулина погибла под поездом на станции Шахтная.

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