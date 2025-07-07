В Ростове нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку

13-летняя Вероника Рыбакова пропала 1 июля — ушла провожать домой подругу и не вернулась домой.
О пропаже несовершеннолетней в полицию сообщила мать девочки. Правоохранительные органы обратились к жителям донской столицы с просьбой помочь в поисках ребенка.
Проверку по факту пропажи начал региональный Следственный комитет.
6 июля стало известно, что ребенок найден.
«В результате поисковых мероприятий местонахождение девочки установлено. Предварительно, противоправных действий в отношении нее не совершалось», — уточнили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
О том, где девочка находилась пять дней, не сообщается.
Фото: следком РО, из архива
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