В Ростове Народный фронт передал технику и снаряжение бойцам СВО

Всё необходимое закупили в рамках сбора «Защитникам русских городов», который стартовал 7 февраля и продлится до конца месяца.

Сбор «Защитникам русских городов» был назван так, потому что противник всё больше выбирает тактику террористических атак по Белгороду, Донецку, другим населённым пунктам. И наши военные героически отодвигают его на запад. Враг бежит, об этом говорил и наш Президент. Скоро День защитников Отечества, жители России поздравляют ребят с праздником и выражают им своё уважение, – отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

На собранные россиянами средства закупили детекторы дронов, средства РЭБ, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, рации, бронежилеты и каски, генераторы, аптечки, тёплую экипировку и спальные мешки. К этому моменту уже собрано 87 миллионов рублей.

Также Народный фронт передал боевым подразделениям 100 автомобилей УАЗ, которые по поручению Президента России приобрёл Минпромторг.

Среди того, что получили бойцы, оказались и 3 тысячи открыток с поздравлениями с Днём защитника Отечества от детей со всей страны.