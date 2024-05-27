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В Ростове на теплоходе из Турции пытались скрыть контрабандное топливо

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В речном порту Ростова на теплоходе, прибывшем из Турции, обнаружили устройства, которые затрудняли определение фактического количества топлива в емкостях. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Новости Ростовской области

Теплоход прибыл из порта Алиага для совершения таможенных операций. Во время досмотра сотрудники таможени выявили несоответствие фактического количества топлива заявленному перевозчиком.

В нескольких цистернах для хранения дизельного топлива были обнаружены устройства, которые затрудняют определение фактического количества топлива в емкостях. Старший механик теплохода рассказал, что установил приборы без ведома капитана, — пишет источник.

Когда хитроумные устройства сняли, а затем провели повторные замеры выяснилось, что на борту судна находится горючего на 10 тонн больше, чем задекларировано.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ — «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».

Фото Ростовской таможни (из архива)

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Таганрогская правда
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