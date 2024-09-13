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В Ростове на пожаре в своей квартире погибла пожилая женщина

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Искра от неисправного светильника попала на пластиковые панели полотка.

Новости Ростовской области

Очередной трагедией закончился пожар в Ростове, на улице Добровольского, сообщает МЧС по региону. В дыму задохнулась 72-летняя пенсионерка.

На кухне одной их квартир жилого дома заискрил неисправный светильник, затем загорелся потолок из пластиковых панелей, и капли раскаленного пластика попали на мебель. Пожар на 5 квадратных метрах ликвидировали 15 огнеборцев с помощью 5 спецмашин.

«Пластик легко воспламеняется и зажигает окружающие предметы и материалы. Кроме того, большинство пластиковых изделий при горении выделяют токсичные веществ. Всего 5 глотков едкого дыма становятся смертельными для взрослого человека», — говорится в сообщении МЧС.

Спасательные службы напоминают, что для предотвращения печального исхода необходимо устанавливать в жилье пожарные извещатели: датчик сработает при задымлении; его оглушительный звук способен прервать самый крепкий сон.

Фото: МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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