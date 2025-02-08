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В Ростове на месте пострадавших от падения БПЛА домов ввели режим ЧС

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Оперативные службы города устраняют последствия ночной атаки.

Новости Ростовской области

В Ростове проходит внеплановое заседание комиссии по ЧС, на котором оцениваются последствия атаки беспилотников на донскую столицу 8 февраля.

Региональные СМИ сообщают, что на данный момент на месте ЧП в Первомайском районе города работают экстренные службы. Территория оцеплена. Жильцы пострадавших домов от расселения отказались, вернулись в свои домовладения.

Саперы уже обследовали территорию вблизи пострадавших домов. Оперативные службы приступили к устранению последствий атаки. Так, уже восстановлено газоснабжение в МКД по улице В. Пановой. Временно закрываются пленкой выбитые окна. Комиссия оценит нанесенный ущерб, после граждане получат материальную помощь.

Напомним, в результате ночной атаки вражеских БПЛА в Первомайском районе Ростова повреждения получили 14 многоквартирных домов. В Чертковском районе Ростовской области – здания предприятия. Среди людей пострадавших нет.

Фото: Telegram-канал «Сельмаш Ростов-на-Дону»

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атака БПЛА Ростов
Таганрогская правда
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