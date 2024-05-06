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В Ростове-на-Дону начала работу выставка «Время в лицах»

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В центре современной культуры «Степь» Ростова-на-Дону открылась экспозиция, которая рассказывает о драматических судьбах участников СВО и их предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Новости Ростовской области

Организаторами ее выступил Народный фронт при поддержке Министерства обороны России. По словам создателей фотовыставки, она объединяет поколения и хранит память о подвигах тех, кто боролся с фашизмом в разные годы.

На выставке, я увидел много историй преемственности, связи судеб и поколений. В это сложное, трудное время все, мне кажется, вдохновляются тем, что делали наши деды и прадеды, – отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Семейные истории раскрываются в отдельных главах фотовыставки: каждая говорит о подвигах и трагедиях фронтовиков, которые, порой ценой своих жизней, подарили нашей Родине мирное небо над головой. Ветераны, посетившие выставку, отметили, что ее проведение в Ростове особенно символично.

Мы живём в городе воинской славы. В Ростове-на-Дону – 126 Героев Советского Союза, 16 полных кавалеров ордена Славы. А в настоящее время за участие в спецоперации три человека получили звание Героя России, двое – посмертно. Школьники поддерживают бойцов на передовой, пишут письма, собирают гуманитарную помощь, это дорогого стоит, – рассказал заместитель председателя городского Совета ветеранов Игорь Афанасьев.

Посетить выставку может каждый желающий бесплатно. Она проходит в центре современной культуры «Степь» с 6 по 14 мая с 12:00 до 20:00. 13 мая – выходной.

Кроме того, Народный фронт продолжает сбор семейных историй. Прислать их можно, отсканировав QR-код.

Фото пресс-службы Народного фронта

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Великая Отечественная война выставка СВО
Таганрогская правда
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