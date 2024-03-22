В Ростове мужчина обокрал отца своей бывшей сожительницы

Расставаясь с девушкой, злоумышленник вернул ей не все ключи от помещений ее семьи.

В донской столице полицейские по подозрению в краже техники на 150 тысяч рублей задержали 33-летнего местного жителя. С заявлением о пропаже шести кондиционеров из помещения обратился в полицию собственник.

Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оперативники выяснили, что он являлся сожителем дочери потерпевшего, однако накануне инцидента с кражей у молодых людей случился разлад, и они разорвали отношения. Фигурант передал бывшей возлюбленной ключи от офисных помещений, которые принадлежали ее семье, однако один из ключей целенаправленно не вернул. Затем мужчина приехал по адресу, когда в помещении никого не было, открыл его ключом и вынес оттуда технику. Распорядиться украденным задержанный не успел, в настоящее время имущество частично возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба донской полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД по РО