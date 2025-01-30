Главная » Новости Ростовской области

В Ростове мать и 4-летний малыш погибли во время пожара

На чтение 1 мин Просмотров 49 Опубликовано

В ночь на 30 января настоящая трагедия произошла в Ростове, где во время пожара в частном доме погибли 38-летняя женщина и ее 4-летний сын.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился на улице Леваневского, когда мать и сын спали. Огонь увидели соседи и вызвали пожарных. На место прибыли 25 сотрудников МЧС и восемь спецмашин. Они приступили к тушению огня, который распространился на площади 120 квадратных метров.

Тем временем сотрудники звена газодымозащитной службы вынесли из горящего строения женщину и ребенка, но спасти их не удалось — едкий дым оказался смертельным.

«Сейчас устанавливаются возможные причины и обстоятельства происшествия», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за включенного роутера произошел пожар в квартире.

Фото ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru