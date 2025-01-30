В Ростове мать и 4-летний малыш погибли во время пожара

В ночь на 30 января настоящая трагедия произошла в Ростове, где во время пожара в частном доме погибли 38-летняя женщина и ее 4-летний сын.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился на улице Леваневского, когда мать и сын спали. Огонь увидели соседи и вызвали пожарных. На место прибыли 25 сотрудников МЧС и восемь спецмашин. Они приступили к тушению огня, который распространился на площади 120 квадратных метров.

Тем временем сотрудники звена газодымозащитной службы вынесли из горящего строения женщину и ребенка, но спасти их не удалось — едкий дым оказался смертельным.

«Сейчас устанавливаются возможные причины и обстоятельства происшествия», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за включенного роутера произошел пожар в квартире.

Фото ГУ МЧС по РО