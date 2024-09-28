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В Ростове крупный пожар тушат на территории частного дома и автомойки

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28 сентября в Ростове произошел большой пожар на территории честного домовладения и автомойки, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре на улице Черешневой поступило на пульт дежурного около полудня. На место выехали 43 сотрудника МЧС и 11 спецмашин. К их приезду огонь распространялся на площади 450 квадратных метров, 250 из которых занимала территория автомойки. Локализовать возгорание удалось в 13. 20, а в 13.35 ликвидировать открытое горение.

Причина пожара пока неизвестна. О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее мы рассказали, что на Дону в загоревшейся бесхозной постройке погибла женщина.

Фото ГУ МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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