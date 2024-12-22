21 декабря в Ростове произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Стачки, пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже. Прибывшие сотрудники МЧС потушили огонь на площади 10 квадратных метров. Как позже выяснилось, причиной происшествия стал неисправный электроудлинитель.

Во время пожара ожоги лица и рук получил 76-летний владелец квартиры, который был госпитализирован.

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Фото ГУ МЧС по РО